Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Esra Demirkıran)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti Toksoy, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon, Polen Ünver)

Setler: 25-27, 18-25, 15-25

Süre: 82 dakika (32, 26, 24)