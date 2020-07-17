Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta? GS Göztepe maçı hangi kanalda? Sorusu merak ediliyor. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul temsilcisi 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda toplandığı 52 puanla beşinci sırada yer alıyor. İzmir ekibi ise 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 beraberlikle aldığı 39 puanla 10. sırada bulunuyor.
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray Göztepe maçı 18 Temmuz saat 21.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Göztepe 56. randevu
Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 55 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom 30 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 81 golüne Göztepe 38 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray ile Göztepe 40 yıldır berabere kalmıyorlar
İki takım arasında oynanan maçlar son dönemde berabere bitmiyor. İki takım son 13 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 13 maçta Aslan 11 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.
Galatasaray 8 maçtır kazanamıyor
Galatasaray, Süper Lig’de üst üste kazandığı 8 maçın ardından oynadığı 8 maçta 3 puana ulaşamadı. Bu 8 mücadelede de 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, son galibiyetini 1 Mart'ta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık skorla elde etti. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü’ne de mağlup oldu.
Sezonun son iç saha maçı
Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle beraber bu sezon sahasındaki son maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde daha önce iç sahada oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Cimbom 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.
4 futbolcu sınırda
Galatasaray’da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Ömer Bayram sınırda olan isimler. Bu 4 futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde son hafta deplasmandaki Antalyaspor müsabakasında takımının yanında olamayacak.
Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezası biten Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.
Galatasaray Göztepe Maçı Hakemi
Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!