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Galatasaray - Giresunspor maçı yazar yorumları

Galatasaray, Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Son 9 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılıların performansını spor yazarları değerlendirdi

09.01.2022 - 10:53 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: G.Saray’ın bu sezon ligde yaşadığı sorunları layıkıyla tedavi edememesinde bence doğru teşhis koyamamanın da rolü var. Sarı kırmızılılar ısrarla her şeyin yolunda gittiğine, tek sorunun pozisyonları gole çevirememe olduğuna inanıyorlar. Evet, problemlerden biri bu. Ancak asla tek sorun bu değil. 

  • UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Elbette dün G.Saray’ın Kerem, Feghouli, Marcao, Mohamed gibi kritik isimlerin eksik olduğunun farkındayım. Dünkü eksiklerden bir 11 yapsanız, sahaya çıkan 11’den daha iyisini elde edebilirdiniz! Ancak G.Saray’daki mevcut durumu sadece eksiklere bağlamak, sorunlara kulak kapamak olur bence.

  • ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: Fatih Terim'in ve bu G.Saray yönetiminin gidişi çok kötü. Bakın çok kötü diyorum, kötü demiyorum. Şu anda G.Saray'ı resmen felakete sürüklüyorlar, çok net! Sarı-kırmızı takım sahada resmen bir enkaz! İç çekişme ise felaket.. Yönetim Fatih Terim'i tehdit ediyor, arkasından konuşuyor, bazı beyanatlar veriyor ve onu istifaya zorluyor. Fatih Terim de mağdurları oynuyor, beni görevden alsınlar istiyor! 

  • ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: Bütün bu orta oyunundan en büyük zararı ise G.Saray taraftarı görüyor. Oynanan, çok eski bir orta oyunu. G.Saray'ı idare edecek makam seçim ile gelen yönetim kuruludur. Ama sen, Fatih Terim'e seçimden önce biat edersen, teslim olursan; olacağın da budur. Kimsenin bu saatten sonra G.Saray'ı düşündüğü yok.

  • AHMET ÇAKAR/SABAH: Galatasaray şaşırtmaya, kan kaybetmeye ve yavaş yavaş düşme potasına ilerlemeye devam ediyor. Bunun adı hayal kırıklığı filan değil, bunun adı milyonlarca Euro harcanıp alınmış sözüm ona genç oyuncuların gelecek vadettiği yalanıyla bu senenin ziyan olması... Kupada Denizli'ye eleniyorlar, bir tek Avrupa'ya bel bağlamış durumdalar. Koskoca Galatasaray'ın sadece iki tane Halil'le yakaladığı pozisyon var hepsi bu. 

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