ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: Bir de tabi madalyonun öbür yüzü vardı. İnanılmaz basit top kayıplarına rağmen Giresunspor çok koşuyor, yüreği ile mücadele ediyor ve de mükemmele yakın bir alan daraltan savunma uyguluyordu. Fatih Terim'in ikinci yarı başlarken ve sonrasında yaptığı hamlelerle de bir netice alınamadı. 60'ıncı dakikalar civarında bir tane çok net fırsat yakaladılar. Onda da gecenin başarılı ismi Okan aynı pozisyonda iki müthiş kurtarışı birlikte yaptı. Sonuçta G.Saray kötü gidişi devam ettirdi. Bu maçın G.Saray cephesinden bir özürü yok. Belki Galatasaray'da rekor sayıda eksik vardı ama yine de sahaya geçerli bir kadro çıkabiliyor.