Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, uzun bir uçak yolculuğu sonrası Gaziantep maçına çıktı. Real Madrid’den yedikleri 6 gollük hezimeti unutmak ve unutturmak istiyorlardı… Falcao, Belhanda ve Şener sakatlıktan dolayı kadroda yoktu. Fatih Terim, Seri, Babel, Donk, Nagatomo, N’Zonzi ve Emre Mor’u yedek kulübesine çekmişti.

Fiziksel ve mental yorgunluğu kadro değişikliği ile gidermek istiyordu Terim… Bugüne kadar, 11 yabancı oyuncu ile izlediğimiz sarı-kırmızılılar bu kez 4 yerli oyuncusuna forma verdi. Fatih Terim’in bir süredir revizyon diye söz ettiği değişimin ilk işaretiydi sahaya çıkan kadro…

Bu düşünce olumlu sonuç verdi. Deplasmanda alınan galibiyet takımın şampiyonluk iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Aslında Galatasaray’ın en kolay maçlarından birisiydi Gaziantep karşılaşması. Doğru dürüst direnç gösteremeyen, mücadele gücü düşük bir ekip karşısında sarı-kırmızılılar kolay bir galibiyet aldılar. Karşılaşmanın hemen başında Andone’nin sakatlanması oyun planını değiştirse de, Babel tecrübesi ile etkin oldu.

4 YERLİ OYUNCU BAŞARILIYDI



Savunmada Ahmet, orta alanda Ömer, forvette Emre Taşdemir ve Adem ilk kez birlikte 11’de yer aldılar. Yerli oyuncuların takıma bir enerji getirdiğini gördük. Profesyonel yabancılar, yerli ve amatör ruhla oynayan arkadaşlarının mücadelesine ortak olunca ortaya iyi bir ekip oyunu çıktı. Savunma neredeyse hatasızdı. Orta alanın dinamosu ise Ömer’di. Açıkçası karşılaşmanın en çalışkan oyuncusuydu Ömer. Attığı şık gol dışında, mücadele azmi ve yılmayan isteği ile takımını sürükledi oyunda kaldığı süre içerisinde…

İspanya’daki kötü oyun sonrası, ortaya çıkan krizi alınan galibiyet giderdi büyük oranda. Özellikle ilk yarı oyun hızı, mücadele gücü ve orta alan oyuncularının uyumlu ve çalışkan oluşu güzel futbol izlememize neden oldu. Bir kez daha Ömer’den söz etmek gerekirse, yanında oynayan Feghouli ve Lemina Ömer’e eşlik edince organize ataklar gelişti…

Bir başka dikkat çeken not ise, kaleci Muslera belki de ilk kez hiç zorlanmadı. Önemli bir tehlike ile karşı karşıya kalmadı…

İkinci golün yaratıcısı Emre Taşdemir oyuna iyi başlamadı. Uzun süredir oynamadığından bocaladı. İlk 15 dakikadan sonra ısındı. Çok güzel bir gol pasının yaratıcısı oldu. Fegouli. Emre’nin getirdiği topu boş kaleye gönderdi…

Feghouli’nin iki şutunun direkten döndüğünü de not edelim.

Karşılaşmanın ikinci yarısı tempo düşüktü doğal olarak. Yorgun bir Galatasaray vardı sahada. Kabul etmek gerekir ki, zor bir maç ve uzun bir yolculuk yapmışlardı. Fakat, ilk yarı atılan goller takımın direncini yükseltti. Skoru korumak istediler. Rakip de fazla zorlamayınca maçı istedikleri gibi yönlendirdiler.

GALATASARAY KALİTELİ BİR KADROYA SAHİP

Gaziantep deplasmanında alınan 3 puan büyük moral oldu sarı-kırmızılılara. Milli takım maçları nedeniyle verilecek ara en çok Galatasaray’a yarayacak şüphesiz…

Fatih Terim’in kafasındaki kadro bir anlamda sahadaydı. İsteksiz oynayan oyuncularına “yerinizi dolduracaklar var” mesajını verdi. Terim’in en büyük şansı Gaziantep maçında da gördük ki geniş bir kadroya sahip. 8-9 banko oynayan futbolcular olmadığında bile iyi bir 11’e sahip. Yerli oyuncuların takımda daha fazla yer alması Galatasaray’a pozitif enerji verecektir. Şampiyonlar Ligi defteri kapansa da, Avrupa’da yine iyi işler yapacak kapasite ve kaliteye sahipler. Süper Lig şampiyonluğu için en güçlü aday olduklarını gösterdiler…