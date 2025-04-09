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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2

        Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:22
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        G.Saray, F.Bahçe'yi yıktı! Seride öne geçti
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        Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

        Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

        Galatasaray: Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

        Fenerbahçe: Arina Fedorotseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Bojana Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy)

        Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10

        Süre: 121 dakika (25, 25, 28, 26, 17)

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