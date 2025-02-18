Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem bilmecesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem bilmecesi!

        Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem bilmecesi sürüyor. Kritik mücadele için yabancı hakem de gündeme gelirken, TFF Merkez Hakem Kurulu, derbinin hakemini cuma günü açıklayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:22 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbi öncesi hakem bilmecesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 25'inci haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Riva'ya davet edildi.

        Dursun Özbek bu toplantıda yer almayacağını söylerken, Fenerbahçe cephesinin ne yapacağı merak ediliyor. İki kulüp, derbinin hakeminin de konuşulması beklenen toplantıya birer temsilci ile de katılabilir.

        Fenerbahçe derbide yabancı orta hakem isteğini TFF'ye iletti. Galatasaray bu konuya sıcak bakmıyor ve Sarı-kırmızılıların tavrına göre son karar verilecek. Galatasaray'ın da razı olması durumunda derbiye yabancı hakem davet edilecek. TFF'nin yarınki davetini samimiyetsiz bulduğunu açıklayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacağını belirterek; "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanını Riva'ya davet edip şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

        "Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir."

        TÜRK HAKEMLERLE DEVAM EDİLİRSE FAVORİ HALİL UMUT MELER, PLASE ATİLLA KARAOĞLAN, SÜRPRİZ MEHMET TÜRKMEN İLE ALİ ŞANSALAN

        Şu anki formlarına rağmen ligimizdeki hakemler ile derbi maça çıkılacaksa ve sezon Türk hakemlerle tamamlanacaksa derbi için Halil Umut Meler ismi ön plana çıkıyor. Derbiyi Meler dışında yönetmeye en büyük adayın Atilla Karaoğlan olduğu bildirilirken, genç hakemlerden Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan'ın da MHK tarafından son haftalarda yakın takibe alındıkları belirtildi. Bu arada TFF Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türk hakemle devam etmekten yana oldukları da ifade edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Perşembe gecesi oynayacağı maçları bekleyecek olan TFF Yönetimi ve MHK'nin atamaları Cuma günü yapacağı belirtildi.

        REKLAM

        ORTA HAKEM DE YAPANCI OLURSA ÜZERİNDE DURULAN İSİMLER CLEMENT TURPIN, ISTVAN KOVACS VE SLAVKO VINCIC

        Her ihtimali düşünerek TFF'nin bazı ülkelerin federasyonları ile görüştüğü ve derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği gelen haberler arasında. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu.

        Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.

        Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.

        Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. Euro2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.

        Vincic ise bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. B.Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Habertürk Anasayfa