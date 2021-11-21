Futbol dünyasının heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sayılı saatler kaldı. Sarı Kırmızılılar, senenin ilk derbisinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray - Fenerbahçe maçına dair her detay futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile 21 Kasım Pazar yani bugün karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

21 Kasım Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hakem Halil Umut Meler yöneteceği zorlu derbi beIN SPORTS 1 HD kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşılaşmasında muhtemel 11'i ise şöyle:

Berke Özer, Tisserand (Novak), Kim, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Berisha).