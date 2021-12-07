Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşındı! İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları tarihte ilk kez karşı karşıya geliyor!

GALATASARAY: 0 - FENERBAHÇE: 6

10' Fatma pen., 13' Berdan, 31’, 34' ve 38' Shameeka, 40' Kennya

Galatasaray'da Daniels 5. dakikada kırmızı kart gördü.

STAT: Nef

YAYIN: FB TV, GS TV, TRT Spor

SAAT: 19.00

GALATASARAY HEPSİBURADA: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Arzu, Daniels, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samdia Adam

TEKNİK DİREKTÖR: Nurcan Çelik

FENERBAHÇE: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Shameeka, Yenney, Berdan, Kennya

YEDEKLER: Zuhal, Zeynep, Safa Merve, Rabia Göksu, Ülkü, Emine Yaren, Setenay, Dilan Aslan, Songül, Neslihan, Dilan Bora, Beyzanur

TEKNİK DİREKTÖR: Nihan Su

NOTLAR

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi.

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.