Son şampiyon Galatasaray, Jean Michael Seri transferiyle gövde gösterisi yaparken bir önemli iddia daha geldi. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Falcao ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisi için Monaco'yla görüşmelerini sürdürüyor.