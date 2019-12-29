29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Espor’un 27 Aralık 2019 itibariyle geciken oyuncu ve koç ödemelerini tamamlayamadığı tespit edildi. Bu kapsamda League of Legends’ın (LoL) yapımcısı Riot Games, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin profesyonellik standartlarını korumak adına Galatasaray Espor’un lige katılım hakkının 2020 Kış Mevsimi süresince askıya alındığını açıkladı.
Türkiye’deki oyun ve espor pazarının önde gelen firmalarından olan ve League of Legends’ın (LoL) yapımcısı Riot Games, 2019 yılında hayata geçirdiği yeni lig yapılanması kapsamında Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde (VFŞL) köklü değişiklikler yapıldığını duyurdu. Şirket, bu kapsamda profesyonel espor ligine takım başvuru süreci başlatıldığını ve takım yönetimi, marka ve iş planlaması konularında Riot Games ile ortak vizyona sahip 10 takımla, 3 yıl boyunca sürecek bir iş ortaklığı sözleşmesi imzalandığı hatırlatıldı.
'PROFESYONELLİK STANDARTLARINI KORUMAK ADINA BU ADIM ATILDI'
Riot Games’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlgili sözleşme; lige dahil olan profesyonel espor takımları, Riot Games Türkiye ve profesyonel oyuncular arasında maddi ve manevi ilkeleri barındıran karşılıklı sorumluluklar içermektedir. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne dahil olmayı talep eden ve başvuruları olumlu sonuçlanan her takımla olduğu gibi Galatasaray Espor ile de bu kapsamda iş birliği anlaşması imzalanmış, mutabık kalınan bu sözleşme ile Galatasaray Espor takımı, oyuncularına, kulüp çalışanlarına ve Riot Games’e yönelik sözleşme gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir.
Yapılan araştırmalar sonucunda, Galatasaray Espor’un 27 Aralık 2019 itibariyle geciken oyuncu ve koç ödemelerini tamamlayamadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin profesyonellik standartlarını korumak adına Galatasaray Espor’un lige katılım hakkı 2020 Kış Mevsimi süresince askıya alınmıştır.”
OYUNCU SÖZLEŞMELERİNE TEK TARAFLI FESİH HAKKI
VFŞL’nin 2020 Kış Mevsimi’nde 9 takımdan oluşacağı belirtilen açıklamada, Galatasaray Espor’un lige katılım hakkının askıya alınmasıyla birlikte, 2020 sezonu için bünyesine kattığı bütün oyunculara ve takım koçuna sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih etme hakkı doğduğu ifade edildi.
Riot Games’ten yapılan duyuruda, “Galatasaray Espor’un 2020 Yaz Mevsimi’nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne katılım hakkı mevcut durum göz önüne alınarak, beklentilerimiz çerçevesinde atılacak olan adımlara göre yeniden değerlendirilecektir” denildi.
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