Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. 2003-2008 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Rektörü olan Yarsuvat, 25 Ekim 2014'te ise Galatasaray Başkanlığına seçilmişti.

Galatasaray Kulübü'nde 25 Ekim 2014 tarihinde başkanlığa seçilen ve koltuğu Ünal Aysal'dan devralan Duygun Yarsuvat, 210 günlük bir geçiş döneminde görev almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali problemlerinin ön planda olduğu dönemde çalışmalar yürüten Yarsuvat, başkan adayı olduğunda görevini Mayıs 2015'e kadar sürdüreceğini ve olağan genel kurulda aday olmayacağını belirtmiş, sonra da sözünü tutarak aday olmamıştı.

Yarsuvat yönetimi göreve gelmesiyle birlikte özellikle mali konularda önemli bir mesai harcamak durumunda kalmıştı. Kulübün sıcak para akışını sağlamaya çalışan Yarsuvat ve ekibi, olağanüstü genel kurul yaparak ek borçlanma yetkisi almış, bu dönemde bir önceki başkan Ünal Aysal'ın yüksek harcamaları da sık sık direkt Duygun Yarsuvat'ın ağzından sert bir şekilde eleştirilmişti. Yarsuvat, mali dengeyi kurabilmek için kulüpteki personel kadrosunda da tenkisata gitmişti.

FARKLI BİR PROFİL ÇİZMİŞTİ

Galatasaray camiasının yakından tanıdığı ve bir dönem divan kurulu başkanlığı da yapmış olan Duygun Yarsuvat, yönetimi süresince farklı bir kulüp başkanlığı profili çizmişti. Ünal Aysal döneminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan gerginliği ortadan kaldıran ve dönemin TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret eden Yarsuvat, Fenerbahçe ile yapılan derbi maçı da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda izleyip, rakip yöneticilerle bir araya gelmişti.

Yarsuvat, Kadıköy'de 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası sarf ettiği, "gelenek devam ediyor" sözleriyle de gündem olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Beşiktaş da Duygun Yarsuvat için bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlıların paylaşımında "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.