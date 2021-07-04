Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı transfer eden, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzatan Galatasaray bir yıldızına daha imzayı attırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Emre Akbaba'yla olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda Emre Akbaba'nın formayı öptüğü ve sözleşme imzaladığı görseller paylaşılırken sözleşmenin detaylarına dair herhangi bir maddi bilgi verilmedi.

Olaylı bir sürecin ardından 2018-19 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba iki kez ağır sakatlık yaşamış ve düzenli olarak forma giyememişti. Geçen sezon 27 maçta görev yapan milli futbolcu 5 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı olmuştu.

28 yaşındaki yıldız Galatasaray'da geçirdiği üç sezonda 44'ü ilk 11'de olmak üzere toplamda 70 maça çıkarken 14 gollük performans sergiledi.