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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS Avrupa maçı canlı yayın kanalı!

        Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Ligi 3. Hafta

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray'da cezalı Muslera, sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, UEFA listesinde yer almayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak. Galatasaray - Elfsborg maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli olurken gözler Okan Buruk'un kadro tercihinde. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:56
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Galatasaray, İsveç temsilcisi Elfsborg’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ev sahibi avantajını kullanarak rahat bir galibiyet almak istiyor. Kupa 2’de 4 puanı bulunan Cimbom, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer alıyor. Üç puanı olan İsveç temsilcisi ise averajla 16. sırada bulunuyor. Muhtemel 11’ler belli olurken Okan Buruk’un kadro tercihi merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Galatasaray - Elfsborg maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

        • 2

          GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray, İsveç temsilcisi Elfsborg’u konuk ediyor.

          Galatasaray Elfsborg maçı, 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve saat 17:30'da başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray Elfsborg maçı, TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI MUHTEMEL 11

          GALATASARAY: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz,Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

          ELFSBORG:

        • 5

          GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray - Elfsborg maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 6

          4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

          Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

          Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak.

          Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada oynayamayacak.

        • 7

          SON 9 MAÇINI KAYBETMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.

          Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

          Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

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