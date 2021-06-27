Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk kez sahaya çıkıyor, sarı-kırmızılılar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ

SAAT: 16.00

STAT: Florya Metin Oktay Tesisleri

YAYIN: GS TV

GALATASARAY: Berk, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Feghouli, Aytaç, Emre Kılınç, Babel, Oğulcan, Mostafa

TRANSFERLER YAPILDI

Galatasaray yeni sezon öncesinde kadrosunu iki yerli isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile sözleşme imzaladı.

BURAK ELMAS SEÇİLDİ, FATİH TERİM VE ARDA TURAN DÖNDÜ

Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi sona erirken yerine Burak Elmas seçildi. Sözleşmesi sona eren Fatih Terim ve Arda Turan, Elmas'ın göreve gelmesiyle yeniden Galatasaray'da işbaşı yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİP PSV

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu 2. ön eleme turunda, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, "Lig Yolu" kategorisinden katıldığı kuranın bu turunda, Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.