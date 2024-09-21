Galatasaray, derbi için kamp ve prim geleneğini bozmadı!
Dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da rutin bozulmadı. Hazırlıklarını dün akşam tamamlayan sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı gibi yine kampa girmedi. Yönetim de primi maç sonu belirleme rutinini değiştirmedi.
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Trendyol Süper Lig'de bu akşamki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, kritik maç için rutinini bozmadı.
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Dün akşam hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda futboldan sorumlu yöneticiler idman öncesinde Florya'ya gitti.
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Sarı-kırmızılı idareciler takıma destek verirken futbolculara güvendiklerini iletti.
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Saat 18.00’de başlayan son taktik antrenmanın son bölümünde duran top çalışması da gerçekleştirilirken Galatasaraylı futbolcular evlerine dağıldı.
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Okan Buruk döneminde maç fark etmeksizin kampa girmeme kararı alan sarı-kırmızılılar, bu derbi öncesinde de aynı uygulamaya devam etti.
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Diğer yandan, bu sezon itibarıyla primleri maç maç belirleyen yönetim, bu rutinini de bozmadı.
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Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde takıma dağıtılacak prim maç sonunda açıklanacak.
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Lige beşte beş ile başlayan Galatasaray'da, önceki iki sezonda uygulanan katlamalı prim sistemi yürürlükten kaldırılmıştı.
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Bu ay sonunda UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alması gereken Galatasaray'da, daha önceki süreçte futbolcuların alacakları da ödenmişti.
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