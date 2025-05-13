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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan UEFA zaferinin 25. yılına özel buluşma! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan UEFA zaferinin 25. yılına özel buluşma!

        Galatasaray, kulüp tarihinin en önemli başarılarından 2000 UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünü özel bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Organizasyonda 2000 UEFA Kupası'nı kazanan dönemin yöneticileri, teknik direktörü Fatih Terim'i ve o dönemin futbolcularının katılımı için de davetiye gönderilecek.

        Giriş: 13.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:57
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        Cimbom'dan UEFA zaferinin 25. yılına özel buluşma!
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        Üst üste üçüncü şampiyonluğuna bir adım uzakta olan Galatasaray aynı zamanda kulüp tarihinin en önemli başarılarından biri olan 2000 UEFA Kupası şampiyonluğunun 25. yılını da özel bir organizasyonla taçlandıracak.

        Organizasyonda 2000 UEFA Kupası’nı kazanan dönemin yöneticileri, teknik direktörü Fatih Terim’i ve o dönemin futbolcularının katılımı için de davetiye gönderilecek.

        Romanya’da bulunan Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu gibi efsane isimler de Türkiye’ye gelecek.

        1905 Galatasaraylı İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği’nin davetlisi olan Hagi ve Popescu, 25. yıl dönümü kapsamında statta düzenlenecek GSYİAD TALKS organizasyonuna katılacak.

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        UEFA kazanan kadronun önemli isimleri Kemerburgaz’daki etkinlikte yıllar sonra yeniden bir araya gelecek.

        Taraftarlar bu unutulmaz zaferinin kahramanlarını bir kez daha bir arada görmenin heyecanını yaşayacak.

        Bu organizasyonlarla geçmişin efsaneleri, Galatasaray'ın başarı geleneğini bir kez daha vurgulayacak.

        Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi için geri sayıma geçen Galatasaray taraftarları Avrupa'daki büyük başarının yıl dönümünü birlikte yaşayacak.

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