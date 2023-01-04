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Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı VAR kayıtları...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TFF'yi ziyaret etti

Giriş: 04.01.2023 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı VAR kayıtları...
HABERTURK.COM

Galatasaray yönetimi, salı akşamı Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı.

TRT Spor'un haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

Görüşmede sarı-kırmızılıların Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği ifade edildi.

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Antalyaspor maçının ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." denildi.

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