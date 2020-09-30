Henüz 24 yaşında olan Marcao’nun bu sezona iyi başladığını da gören İmparator’un, yönetimle yaptığı son görüşmede bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de kendini gösterecek oyuncusunun gelecek yıl değerini 2 katına çıkarabileceğini ifade ettiği öğrenildi.