Boca Juniors altyapısından yetişen Banega, 2008 yılında, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer oldu. Daha sonra Atletico Madrid, Newell's gibi kulüplerde kiralık olarak oynayan Arjantinli yıldız, 2014 yılında 2,5 ilyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. İki yıl Endülüs ekibinde forma giydikten sonra Inter'e bedelsiz olarak transfer olan Banega, 2017 yılında 7 milyon Euro ile Sevilla'ya geri döndü.