31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki toplamda yirmi ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler Avrupa'ya döndü! UEFA ile FFP anlaşması bulunan ve sattığı kadar alabilecek olan sarı-kırmızılılarda transferde yoğun bir mesai harcanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim, geçen günlerde IG TV'de yaptığı açıklamada sezon boyunca bir yandan şampiyonluk için mücadele ederken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını dile getirmiş ve Aralık 2018'deki "Ocak ve yaz aylarında büyük değişim yaşanacak" demecini hatırlatmıştı.
Yine IG TV'deki açıklamalarında Galatasaray'ın geleceğini riske atamayacaklarını dile getiren Terim, uygun şartlarda transfer yapacaklarını, hedeflerinin ise Avrupa'da başarı olduğunu kaydetmişti. Geçen sezon Avrupa'da umduğunu bulamayan Galatasaray'da Terim, bu sezon daha iddialı bir kadro kurmak istiyor.
EKSİ 5 MİLYON EURO İLE BAŞLANACAK
31 Ocak'ta Christian Luyindama'yı satın alma opsiyonuyla beraber kiralayan sarı-kırmızılılar, Standard Liege'e 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Demokrotik Kongolu savunmacının satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro'ydu.
Bu nedenler transfer dönemine 5 milyon ekside başlayacak Galatasaray'da gözler oyuncu satışına döndü.