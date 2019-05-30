30 golle gol kralı olan ve Arap kulüplerinin gözdesi olan Mbaye Diagne, kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve yine Orta Doğu'da ciddi bir pazarı olan Younes Belhanda, Brezilya'dan talipleri olan Mariano'nun yanı sıra Muslera'nın da alıcısı çıktı.