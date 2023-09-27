Galatasaray'dan son 5 yılın en iyi sezon başlangıcı!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen "Cimbom", bu sezona da iyi bir giriş yaptı. İlk hafta Mondihome Kayserispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadeleyi de kazandı.