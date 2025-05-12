Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Transferde 3 rakip birden
Galatasaray'da sağ bek bölgesine yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. Fransız basınına göre sarı-kırmızılılar, bu mevki için aradığı ismi ise İtalya'da buldu.
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Trendyol Süper Lig'de kalan 3 haftada 1 puan dahi alsa şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, öte yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sağ bek bölgesinde bir türlü oyuncu istikrarı sağlanamazken, öncelik yine buraya verildi.
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Geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edilirken, 21 yaşındaki isme 9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
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Danimarkalı sağ bek, bu bölgede tutunamazken Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de gerisinde kaldı.
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Devre arasında bu bölgeyi yine güçlendiren Aslan, Lens'ten satın alma opsiyonuyla Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.
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Polonyalı sağ bekin de inişli çıkışlı performansı nedeniyle tercih edilmedi ve son oynanan Trabzonspor maçında Roland Sallai bu bölgede formayı giydi.
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Fransız basını, Galatasaray'ın bu bölge için yine arayışta olduğunu ve rotasının İtalya olduğunu öne sürdü.
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SAĞ BEK HAMLESİ: JACKSON TCHATCHOUA
Habere göre Galatasaray, Hellas Verona forması giyen 23 yaşındaki Jackson Tchatchoua’yı listesine aldı.
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Cimbom İtalyan ekibiyle ilk teması kurarken, bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro talep edildi.
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TRANSFERDE 3 RAKİP BİRDEN
Kamerunlu sağ beki isteyen takımlar arasında Marsilya, Torino ve Everton olduğu haberin detaylarında yer aldı.
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2024 yazında 3 milyon Euro'ya transfer edilen Tchatchoua, bu sezon 35 maça çıkarken 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.
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