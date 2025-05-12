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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Transferde 3 rakip birden - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Transferde 3 rakip birden

        Galatasaray'da sağ bek bölgesine yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. Fransız basınına göre sarı-kırmızılılar, bu mevki için aradığı ismi ise İtalya'da buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 22:16 Güncelleme: 12.05.2025 - 22:20
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de kalan 3 haftada 1 puan dahi alsa şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, öte yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sağ bek bölgesinde bir türlü oyuncu istikrarı sağlanamazken, öncelik yine buraya verildi.

        • 3

          Geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edilirken, 21 yaşındaki isme 9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

        • 4

          Danimarkalı sağ bek, bu bölgede tutunamazken Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de gerisinde kaldı.

        • 5

          Devre arasında bu bölgeyi yine güçlendiren Aslan, Lens'ten satın alma opsiyonuyla Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.

        • 6

          Polonyalı sağ bekin de inişli çıkışlı performansı nedeniyle tercih edilmedi ve son oynanan Trabzonspor maçında Roland Sallai bu bölgede formayı giydi.

        • 7

          Fransız basını, Galatasaray'ın bu bölge için yine arayışta olduğunu ve rotasının İtalya olduğunu öne sürdü.

        • 8

          SAĞ BEK HAMLESİ: JACKSON TCHATCHOUA

          Habere göre Galatasaray, Hellas Verona forması giyen 23 yaşındaki Jackson Tchatchoua’yı listesine aldı.

        • 9

          Cimbom İtalyan ekibiyle ilk teması kurarken, bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro talep edildi.

        • 10

          TRANSFERDE 3 RAKİP BİRDEN

          Kamerunlu sağ beki isteyen takımlar arasında Marsilya, Torino ve Everton olduğu haberin detaylarında yer aldı.

        • 11

          2024 yazında 3 milyon Euro'ya transfer edilen Tchatchoua, bu sezon 35 maça çıkarken 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

        • 12
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