Galatasaray, geçen günlerde Ozan Kabak'la ilgili bir açıklama yapmış ve "Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Sözleşmesinde ‘7.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan Ozan Kabak’a Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisi olduğunu bilen Galatasaray yönetimi, genç oyuncuyla kontrat yenileyerek bu maddenin kaldırılması için harekete geçti.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre genç futbolcunun 220 bin TL olan yıllık ücretine önemli düzeyde iyileştirme yaparak mukavele yenilemek isteyen yönetim, Ozan’ı kaptırmama niyetinde! Henüz 18 yaşında olan ve gelecek vadeden Ozan’ı ilerleyen yıllarda çok daha yüksek fiyatlara satacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar’da yönetim, genç stoperin kalmasından yana…

Kendi aralarında konuşan yöneticilerin, “Ozan’ı mutlaka tutmamız gerekiyor. Birkaç yıl sonra 15-20 milyon Euro’ya satabileceğimiz oyuncu için 7.5 milyon Euro’ya razı olmayalım” görüşünde oldukları kaydedildi.