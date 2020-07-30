Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan video, " Galatasaray kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bundan sonraki kariyerinde başarılar Mariano." mesajıyla paylaşıldı.

Videoda, Sofiane Feghouli, Marcao, Ryan Donk ve Martin Linnes'in eski takım arkadaşları Mariano'ya görüntülü mesajları da yer aldı.