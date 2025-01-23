Galatasaray'dan kombine biletlerine ilişkin açıklama
Galatasaray, kombine sahibi taraftarlar için resmi hesabından açıklama yaptı.
Giriş: 23.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:35
Galatasaray, kombine sahibi taraftarlar için resmi hesabından açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında "2024-2025 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız için kombine devir sayısı 3'ten 4'e çıkartılmıştır." denildi.
Bu kararın ardından Galatasaray'ın Göztepe maçında ceza alan kombine sahipleri, Konyaspor karşılaşması için kombine kartlarını devredebilecek.
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