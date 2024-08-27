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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan 'karaborsa bilet' açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan 'karaborsa bilet' açıklaması

        Galatasaray Kulübü, son dönemde gündemde sıkça yer alan 'karaborsa bilet' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı ve çıkan haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 18:43 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:43
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        G.Saray'dan 'karaborsa bilet' açıklaması
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        Galatasaray Kulübü, gündemde yer alan ve soruşturma açıldığı söylenen karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Önce bir soruşturma yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ve kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz." denildi.

        İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

        ''Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek…

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        Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.

        Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.

        Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

        Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!

        O zamana kadar KONSANTRASYON!''

        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

        Dursun Aydın Özbek

        Yönetim Kurulu Üyeleri

        Metin Öztürk

        Niyazi Yelkencioğlu

        Mehmet Saruhan Cibara

        Eray Yazgan

        İbrahim Hatipoğlu

        Bora İsmail Bahçetepe

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        Sedat Artukoğlu

        Can Natan

        Ali Yüce

        Fatih Süleyman Demircan

        Ozan Bingöl Yurtsever

        Timur Kuban

        Emir Aral

        Tanur Lara Yılmaz

        Ece Bora

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