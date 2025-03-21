Galatasaray'dan Inaki Williams bombası!
Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan Galatasaray için İspanyol basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı ve sarı-kırmızılıların Athletic Bilbao'da kariyerini sürdüren Inaki Williams'la ilgilendiği belirtildi.
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Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray için İspanya'dan dev bir transfer iddiası gündeme geldi.
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Fichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray, Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams ile ilgileniyor.
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Sarı-kırmızılıların, Williams'ın hücum hattını güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü ve önemli bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.
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AYRILIĞI KOLAY DEĞİL
Galatasaray'ın ilgisine rağmen Inaki Williams'ın takımın kilit isimlerinden biri olduğu Athletic Bilbao'dan ayrılmasının kolay olmadığı kaydedildi.
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KARŞI KONULAMAZ BİR TEKLİF OLURSA...
Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Athletic Bilbao'dan ayrılması için karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir gelişmenin olması gerektiği yazıldı.
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30 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan maçta 2 gol kaydetmiş ve İspanyol ekibi maçı 2-0 kazanmıştı.
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Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Inaki Williams'ın Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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Athletic Bilbao'da bu sezon 40 maçta süre bulan Inaki Williams, 10 gol attı ve 9 asist yaptı.