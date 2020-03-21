Galatasaray, bazı basketbolcuları ve idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri tespit edildiğini açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."