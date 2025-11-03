Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan açıklama! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan açıklama!

        Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarları hedef alan, loca ve kombine bilet satışı vaadiyle binlerce Euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten Mersin merkezli bir şebekenin İçişleri Bakanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sayesinde çökertildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 18:28 Güncelleme: 03.11.2025 - 18:28
        Galatasaray'dan açıklama!
        Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarları hedef alan, loca ve kombine bilet satışı vaadiyle binlerce Euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten Mersin merkezli bir şebekenin İçişleri Bakanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sayesinde çökertildiğini açıkladı.

        Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Galatasaray Spor Kulübü olarak, taraftarlarımızı hedef alan, 'loca ve kombine bilet satışı' vaadiyle binlerce Euro tutarında dolandırıcılık faaliyeti yürüten, Mersin merkezli bir şebekenin varlığı tespit edilerek, durum ivedilikle ilgili makamlara ihbar edilmiştir.

        İhbarımızın ardından İçişleri Bakanlığımızın ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün titiz, hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde, 16 kişi gözaltına alınmış ve söz konusu suç şebekesi kısa sürede yakalanarak çökertilmiştir.

        Kulübümüz, her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın güvenliğini ve maddi-manevi haklarını korumayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak görmektedir. Bu kapsamda, benzer yasa dışı girişimlere karşı dikkatli olunmasını; bilet, loca veya herhangi bir kulüp ürünü alımında yalnızca Galatasaray Spor Kulübü’nün resmî kanallarının kullanılmasını önemle hatırlatırız.

        Bu süreçte hızlı bir şekilde aksiyon alan ve operasyonu başarıyla sonuçlandıran İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya nezdinde Emniyet Teşkilatımıza, Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros’a, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize Galatasaray Spor Kulübü camiası adına teşekkür ederiz.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
