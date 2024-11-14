Galatasaray'dan 9 yaşındaki Yiğit'e vefa

Galatasaray yönetimi, 9 yaşındayken hayatını kaybeden Yiğit Kurt’u unutmayacak.

Tottenham müsabakasını izlemek için Bodrum’dan yola çıkan minik Galatasaraylı trafik kazası geçirmişti.

Beş gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybedip vefat eden Yiğit Kurt bugün toprağa defnedilecek.

Galatasaray yönetimi ayrıca Bodrum’daki Galatasaraylılar Derneği’ni de yönlendirdi ve aileye destek olunmasını istedi.

23 Kasım’da Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray bu müsabaka öncesinde de Yiğit’in kabrini ziyaret edecek.

Teknik direktör Okan Buruk ve bazı futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de Yiğit’i ziyaret ederek anacak.