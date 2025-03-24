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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan 6 Şubat deprem bölgesine destek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan 6 Şubat deprem bölgesine destek!

        Galatasaray Kulübü, "6 Şubat" deprem felaketinin ardından "Birlikte 1905" programı kapsamında bölgeye desteğine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 19:31 Güncelleme: 24.03.2025 - 19:31
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        G.Saray'dan deprek bölgesine destek!
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, Kahramanmaraş'ta iftar organizasyonuna katıldı.

        Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, şehirde çarşı turu ile başlayan etkinlikte Galatasaray Kulübü ve Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı'na ziyarette bulundu.

        Yaşam Alanı'nda depremzede vatandaşların konteyner evlerini ziyaret eden sarı-kırmızılı kafile, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ile görüştü.

        Vali Mükerrem Ünlüer, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonunun sosyal medya hesabına açıklama yaptı.

        Vali Ünlüer, "Galatasarayımız biliyorsunuz bizim gururumuz. Avrupa'da bize kupa getiren takımımız. Kahramanmaraş'ta da özel olarak bir sevgisi var zaten gençlerimizden de görüyorsunuz. Başkanımızı ve teknik direktörümüzü burada aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

        Başkan Özbek ise depremin üzerinden iki sene geçtiğini hatırlatarak, "Bütün depremden zarar gören bölgedeki vilayetlerimizin hepsine gittik. Maraş'ta bu yerleşkeyi yaptık. Gönül ister ki buradaki depremzede vatandaşlarımız bu konteynerlardan çıkıp evlerine inşallah kavuşsunlar. Allah devletimize zeval vermesin. Büyük bir çaba harcıyor bir an evvel bu insanları konteyner kentten kurtarmak için. Biz de elimizden geldiği kadar buradaki insanlara gelip dokunmak istiyoruz. Sadece uzaktan yardım etmek değil de yanlarına gelerek, hatırlarını sorarak, ihtiyaçları nedir onları tespit ederek onlarla beraber olduğumuzu hissetmelerini istiyorum." diye konuştu.

        Teknik direktör Okan Buruk da "Herkesi tek tek görmek, dokunmak, onlarla beraber olmak bize büyük bir moral verdi. Vakit geçtikçe bu tür şeyler daha değerli oluyor. Manevi olarak burada olmaktan mutluyum."değerlendirmelerinde bulundu.

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