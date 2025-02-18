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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin final için sahada - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin final için sahada

        Galatasaray Daikin, yarı final ilk maçında 3-1 mağlup olduğu İtalya'nın Chieri'76 ekibine rövanşta konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:02
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        Galatasaray Daikin final için sahada!
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        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında İtalya'nın Chieri'76 ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Karşılaşmada Romanya Voleybol Federasyonundan Andrei Savu ile Arnavutluk Voleybol Federasyonundan Konalsi Gjoka hakem ikilisi görev yapacak.

        Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

        Galatasaray'ın turu geçebilmesi için rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelerek maçı altın sete taşıması ve ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması gerekecek.

        Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

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