Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yeni transferler sahaya iniyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yeni transferler sahaya iniyor!

        Süper Lig'in dördüncü haftasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray'da yeni transferler sahaya iniyor. Sarı-kırmızılı kulübe katıldığından bu yana takımla çalışan ve fiziken iyi durumda olan Tanguy Ndombele'nin mücadelede ciddi bir süre alması, takımla kısa süre önce çalışmaya başlayan Hakim Ziyech'in de maç kadrosunda olması bekleniyor. Eski sakatlıkları nedeniyle tedbirlik yaklaşılan Wilfried Zaha'nın ise süreye ihtiyacı var

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 13.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniler sahaya iniyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri de takıma adapte oluyor.

        Transfer olduğu günden bu yana durumuna bakılan ve ardından takımla çalışmalara başlayan Tanguy Ndombele'den gelen raporlar, teknik heyeti memnun etti. Yaz aylarında Tottenham ile antrenmanlara çıktığı için diğer yeni transferlere kıyasla daha fit durumda olan Fransız futbolcunun Samsunspor maçında ciddi bir süre alması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Ndombele ile Lucas Torreira omurgasını bir an önce kurmayı planladığı, bu ikilinin arasındaki uyum sürecini kısa sürede atlatmasını istediği öğrenildi.

        HAKIM ZIYECH DE SÜRE ALABİLİR

        Sarı-kırmızılıların diğer bir yeni transferi Hakim Ziyech de Samsunspor karşısında süre alabilir... Transferi sonrasında takımdan ayrı çalışan ve hafta içinde takıma katılan Faslı yıldızın da fiziken henüz yüzde 100 olmasa da yeşil sahalara çıkmaya hazır olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncunun, Ndombele'ye kıyasla yavaş yavaş süre alarak maç temposunun ve ritminin artırılmasının hedeflendiği öğrenildi.

        ZAHA'NIN SÜREYE İHTİYACI VAR

        Galatasaray taraftarının merakla beklediği diğer yeni transfer Wilfried Zaha'nın ise henüz süreye ihtiyacı var. Geçen sezon hem tekrarlayan hem de uzun süren kas sakatlıkları yaşadığı tespit edilen tecrübeli oyuncuya temkinli yaklaşılıyor. Uzun süredir takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışan Zaha'nın bu hafta sonuna kadar takımla çalışması planlansa da kas sakatlıklarının tekrarlamaması için henüz maçlarda forma giymesi düşünülmüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Habertürk Anasayfa