Transferin son gününde Radamel Falcao, Florin Andone, Mario Lemina ve Taylan Antalyalı’yı renklerine bağlayan Galatasaray, yapılan takviyelerin ardından ilk kez sahaya çıkacak. Süper Lig’de ilk 3 haftayı pek iyi geçirmeyen sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından bu cuma Kasımpaşa’yı evinde ağırlayacak.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Paşa maçından sonra Club Brugge’la Belçika’da karşılaşacak olan Aslan, Kasımpaşa engelini kayıpsız atlatarak, Şampiyonlar Ligi’ne moralli gitmenin hesaplarını yapıyor. Oyuncularından maç maç düşünmelerini isteyen teknik direktör Fatih Terim, yeni transferleri de ilk kez taraftara izletmek istiyor. Yaklaşık 10 gün antrenmanlara çıkan Radamel Falcao’nun yanı sıra cezalı Seri’nin yokluğunda orta sahada Lemina’yı da hazır gören deneyimli teknik adam, bu oyunculara ilk 11’de görev verecek. Andone ve Taylan’ı ise yedek kuvvet olarak düşünen İmparator, bu 2 oyuncusunu da ikinci yarı sahaya sürmeyi planlıyor.

FALCAO GOLLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Uzun süren bekleyişin ardından çok istediği Galatasaray’a transfer olan Radamel Falcao, ilk maçına çıkmak için gün sayıyor. Kendisini merakla bekleyen taraftarların coşkusuna karşılık vermek isteyen Kolombiyalı futbolcunun, antrenmanlarda çok hırslı olduğu kaydedildi. Çalışkanlığı sayesinde teknik heyetin de yüzünü güldüren golcü futbolcunun, yakın çevresine bu maçta mutlaka gol atmak istediğini söylediği öğrenildi.