Bu yaz Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica, Haris Seferovic gibi yıldızları renklerine bağlayan Galatasaray beklentilerin altında kaldı! Geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına Adana Demirspor'da geçirdiği kiralık performansı ile göz dolduran Yunus Akgün'ün gelmesiyle birlikte adeta yıldızlar topluluğuna dönüşen Galatasaray'da gelen, gideni arattı! Sarı-kırmızılıların bu yaz kadroya kattığı 13 isimden 12'si gol üretemezken Midtsjö ve Oliveira ve Seferovic dışında skor katkısı gelmedi.

Gol yollarında problem yaşayan Galatasaray 9 maçta rakip fileleri sadece 10 kez havalandırabildi. 9 haftayı +3 averaj ile geçen sarı-kırmızılılarda Mertens forma giydiği 8 maçta gol ya da asist üretemezken Icardi, Mata ve Seferovic de forma bulduğu süreçte beklentilerin çok uzağında kaldı. Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira'nın performansları göz doldururken Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira da geçer not alan transferler oldu.

Galatasaray'da yolların ayrıldığı Mbaye Diagne ve satın alma opsiyonuyla birlikte Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed ise golleriyle sarı-kırmızılıları pişman etti! Fatih Karagümrük formasıyla 9 maça çıkan Senegalli rakip fileleri 5 kez havalandırıp 1 de gol hazırladı.

Mustafa Muhammed de kötü sezon geçiren Nantes'ın gol yükünü çeken isim oldu. 25 yaşındaki Mısırlı ligde 3 gol atıp 2 golün hazırlayıcısı olurken Avrupa Ligi'nde de 1 gol kaydetti. Mostafa Mohamed, Moses Simon ile birlikte takımının en golcü oyuncusu oldu.

250 Bin Euro'luk kiralama bedeliyle Fransız ekibinin yolunu tutan Mısırlı yıldız için Nantes'ın 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.