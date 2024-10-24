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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yeni diziliş de savunmaya çare olmadı! - Galatasaray Haberleri

        Yeni diziliş de savunmaya çare olmadı!

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Elfsborg'u da mağlup ederken savunmadaki problemler, dizilim değişikliğine rağmen devam etti.

        Giriş: 24.10.2024 - 09:27 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:27
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        Yeni diziliş de savunmaya çare olmadı!
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        Son iki sezonda savunmadaki performansıyla ligde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezon geçmişini arıyor.

        Hem Süper Lig hem Avrupa Ligi’nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar buna rağmen kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

        Sezona Victor Nelsson - Abdülkerim Bardakcı tandemiyle başlayan, ilerleyen haftalarda ise Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı ikilisine dönen Galatasaray, Elfsborg karşısına üç stoperli kurguyla çıktı.

        3-0 öne geçtiği maçı kopartmayı başaramayan sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa ve RFS karşısında yaşadığı geri dönüş senaryosunun kıyısından dönerken yenen üç gol derbi öncesinde moralleri bozdu.

        Teknik direktör Okan Buruk’un futbolcularıyla maçtan sonra yaptığı konuşmada konsantrasyon kaybına ve savunma aksiyonlarındaki ‘iştahsızlığa’ dikkat çektiği öğrenildi.

        Topun geri kazanım süresinin kısalmasını isteyen Okan Buruk, özellikle maçların son 15 dakikalık dilimde oyuncularının topsuz oyundaki görevlerine yönelik tavrından hoşnut değil.

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