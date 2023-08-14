Galatasaray'da yaprak dökümü yakında

Kadrosuna son olarak Tete'yi katan ve 8 numara ile Milot Rashica transferlerini de gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da gözler ana planlar arasında yer almayan oyunculara döndü... 30'dan fazla oyuncunun bulunduğu kadroyu biraz daraltmak isteyen sarı-kırmızılılarda gözler, takımda düşünülmeyen oyunculara çevrildi. Kadroda düşünülmeyen Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra talipleri bulunan futbolcularla da yolların ayrılması gündemde...

Geçen sezon kiralandığı Pisa'da dikkat çeken Olimpiu Morutan'a İtalya'dan talipler var... Okan Buruk'un kadroda denemek istediği Rumen futbolcu için Pisa yeniden bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletirken Sampdoria ve Palermo'nun da bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.

Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan, 11'deki yerini kaptıran ve bu sezona da kötü başlayan Yunus Akgün de yurt dışında oynamaya sıcak bakıyor. Okan Buruk'un kadroda tutmak istediği milli futbolcuya Nantes talip olurken Bordeaux'nun da ilgisi bulunuyor. Mustafa Muhammed'i de satın alan Nantes, Yunus'u da benzer bir formül ile satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Galatasaray'da yolların ayrılmasının planlandığı diğer bir isim ise Leo Dubois... Geçen sezon formayı Sacha Boey'e kaptıran ve sol bek rotasyonunda da geriye düşen Fransız futbolcunun forma süresi nedeniyle mutsuz olduğu, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.

Leicester City'nin de ilgilendiği milli futbolcunun Ada'nın yolunu tutması da ihtimaller dahilinde. Galatasaray, Victor Nelsson'un durumuna göre Championship'te oynamak istemeyen Wout Faes'i kiralamak için teklif yaparken Leicester City'nin Belçikalı yıldızı bonservisle göndermeyi planladığı öğrenildi.

Kayserispor maçındaki performansının yanı sıra tavırları rahatsızlık yaratan Dubois ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması planlanıyor.

Galatasaray'da diğer bir ayrılık ihtimali ise Sergio Oliveira'da... Bu sezon kadro planlamasında geri düşen ve bu durumdan rahatsız olan Portekizli yıldıza İspanya'dan ilginin bulunduğu ancak oyuncunun 2.75 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle bu transferin şimdilik olgunlaşmadığı belirtildi.

Yedek kalmak istemeyen ve bu nedenle ayrılmaya sıcak bakan Oliveira'nın tavırlarının da Florya'da hoş karşılanmadığı öğrenildi.