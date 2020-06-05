Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de aradan sonraki ilk maçına 14 Haziran'da çıkacak olan Galatasaray'da Marcao'dan gelen kötü haber moralleri bozdu. Önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren ve sol iç yan bağlarında esneme oluşan Marcao'nun sahalardan 4 hafta kadar uzak kalması bekleniyor. Florya'da tedavisine başlanan Brezilyalı yıldızın Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma başlatıldı. Teknik direktör Fatih Terim ise Marcao'suz planları yapmaya da başladı.
İLK TERCİH DONK-AHMET ROTASYONU
Salgın öncesinde milli takımda geçirdiği sakatlık sonrasında sezonu kapatan Luyindama'nın lisansını donduran sarı-kırmızılılarda Marcao'nun da sakatlığıyla stoper bölgesinde iki alternatifi kaldı. Teknik direktör Fatih Terim'in, Brezilyalının yokluğunda Ryan Donk - Ahmet Çalık tandemini savunmada görevlendirmeyi planladığı öğrenildi.
YENİ OZAN, EMİN BAYRAM!
Ligde 3 sarı kartı bulunan Ryan Donk'un cezalı duruma düşmesi ihtimalini göz önüne alan tecrübeli çalıştırıcı alternatif planları da düşünmeye başladı. Fatih Terim'in 17 yaşındaki genç savunmacı Emin Bayram'ı da şimdiden bireysel kampa alacağı ve forma için hazırlayacağı öğrenildi.
Galatasaray altyapısının en dikkat çeken yeteneklerinden olan genç futbolcu, 2019 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Yıllar önce Semih Kaya, geçen sezon ise Ozan Kabak'a forma şansı veren Terim'in, Emin Bayram'ın üzerinde durduğu, genç futbolcunun kendisini göstermesi durumunda formayı kapabileceği belirtildi.
PLASELER GÖKAY VE IŞIK KAAN
Galatasaray'da Marcao'nun yokluğunda stoper için diğer alternatifler ise Gökay Güney ve Işık Kaan Arslan. Uzun yıllardır Galatasaray altyapısında bulunan ve çeşitli yaş gruplarında kaptanlık yapan Gökay Güney, A Takım'la 2016'dan bu yana A Takımda zaman zaman şans bulan isimlerden oldu. Bu sezon U19 Ligi'nde ve UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'ın değişilmez isimlerinden olan Işık Kaan Arslan da A Takımla birlikte zaman zaman antrenmanlara katılan isimler arasında. 19 yaşındaki savunmacının da alternatif planlar arasında yer aldığı kaydedildi.
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