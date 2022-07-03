İlk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Mario Branco ile olan ilişkilerinin bu transferde öne çıkacağı belirtilen Sergio Oliveira'nın, şimdi de Galatasaray'ın listesine girdiği ve bu transfer için bir "Türk Derbisi" yaşanacağı ifade edildi.