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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon şampiyoluk kadrosu kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Şimdiye kadar iki yerli transferi gerçekleştiren Galatasaray'ın gündemine, Fenerbahçe'nin de istediği bir yıldız geldi! Portekiz basını Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferde girdiği rekabeti mercek altına aldı! Botheim ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Norvçeli yıldız için talep edilen hukuki görüşü bekliyor! İşte sarı-kırmızılılarda son dakika haberleri ve transfer gelişmeleri...

03.07.2022 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve Dursun Özbek yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 

  • Savunmada sağ bek ve stoper, orta sahaya 6 ve 8, hücumda ise kenar ve santrfora takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar dört bir koldan görüşmelerde de bulunuyor.

  • HÜCUM HATTINDA GÖZDE VİKİNGLER

    Galatasaray dışarıda iki fırsat transferini bitirerek bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt'le olan sözleşmesi birkaç ay sonra bitecek olan Ola Solbakken ve bonservisi elinde bulunan Botheim ile masada.

  • Galatasaray, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA'nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak Mayıs 2022'de sözleşmesini sona erdiren Erik Botheim'le ise el sıkışmış durumda.

  • Bodo/Glimt'ten takım arkadaşı olan iki futbolcuyu da düşük maliyetlerle transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Botheim transferinde Krasnodar'la karşı karşıya kalmamak için hukuki araştırmaya başvurdu.

     

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