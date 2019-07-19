Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

SCOUT'LARDAN ÖNERİ

Bu isimlerin analizleri konusunda sıkı bir çalışma yürüten scout ekibinin de orta sahaya Almanya'dan genç bir oyuncu önerdiği, bu ismin ise şimdilik alternatif olarak tutulduğu, herhangi ciddi bir girişimin bulunmadığı kaydedildi.