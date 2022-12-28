Spor Toto Süper Lig'deki son beş maçını kaybetmeyen ve 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da sakatlıklar, Sivasspor maçı sonrası can sıktı. İstanbulspor mücadelesinde iyi performans gösterirken sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan'ın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması tüm planları da alt üst etti. Okan Buruk ve kurmayları, Sivas deplasmanı öncesinde ilk 11'deki üçüncü yerliyi aramaya başladı.

ÜÇÜNCÜ FORMAYA DÖRT ADAY

Sivasspor deplasmanında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 11'e üçüncü adaylar ise Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz...