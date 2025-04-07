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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Samsunspor mesaisi sürüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Samsunspor mesaisi sürüyor!

        Galatasaray, Süper Lig'de konuk olacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:29
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        Galatasaray'da Samsunspor mesaisi sürüyor!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü Reeder Samsunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, salonda ısınmayla başladı. Sahada üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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