Galatasaray'da sakatlık şoku: Wilfried Singo
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 04.10.2025 - 20:32 Güncelleme: 04.10.2025 - 20:32
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 26. dakikasında sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Fildişi Sahilli oyuncunun yerine Roland Sallai oyuna girdi.
