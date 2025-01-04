Osimhen ligde 10. golünü attı
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe maçında penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi. Müsabakanın 10. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Mateusz Lis’in ters köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 10 yaptı. Nijeryalı futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi’nde de 3 golü bulunuyor.
Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 87. dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.