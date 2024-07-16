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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da orta sahadaki ibre Wendel'e döndü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da orta sahadaki ibre Wendel'e döndü

        Sağ bek ve orta saha transferlerini ikinci kampa yetiştirmeyi planlayan Galatasaray'da ibre Wendel'e döndü. İlk tercihi Scott McTominay olan sarı-kırmızılılar, İskoç yıldızın yüksek maaş beklentisi nedeniyle alternatif çalışmalara başladı; Wendel için Zenit ile temas kurdu

        Giriş: 16.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:47
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        İbre Wendel'e döndü!
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        Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sağ bek ve orta saha transferlerini ikinci kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda ibre Wendel'e döndü.

        Okan Buruk'un orta sahadaki ilk tercihi Manchester United’ın İskoç yıldızı Scott McTominay olsa da Galatasaray, oyuncunun yüksek maaş beklentisi nedeniyle listede bulunan alternatif isimlere yöneldi. Bu doğrultuda Zenit St. Petersburg forması giyen Wendel için resmi temaslar başladı.

        SCOTT MCTOMINAY YÜKSEKTEN UÇUYOR

        Galatasaray, orta saha takviyesi için öncelikli hedef olarak Scott McTominay’i belirlemişti. İki ceza sahası arasını hızlı koşabilen ve atletizm seviyesi yüksek bir orta saha isteyen Okan Buruk, Manchester United maçlarında hayran kaldığı İskoç yıldızın transfer edilmesini talep etmişti.

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        Sarı-kırmızılı idareciler hem Manchester United hem de İskoç orta saha ile masaya otururken bu transferdeki tarafların ekonomik beklentileri Galatasaray yönetiminin hesaplarının üzerinde çıktı.

        ROTA RUSYA!

        Scott McTominay transferinde yaşanan pürüzler sonrasında Galatasaray, rotasını Zenit’in Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel’e çevirdi. 26 yaşındaki oyuncu, dinamik yapısı ve orta sahadaki etkinliği ile dikkat çekiyor.

        Zenit’te başarılı bir performans sergileyen Wendel için Galatasaray, resmi temaslara başladı ve oyuncunun şartlarını sordu. Rusya'dan ayrılmak isteyen ve bunu Zenit'e ileten Brezilyalı futbolcuya tek ilgi Galatasaray'dan değil... Brezilya ekibi Botafogo'nun yanı sıra Barcelona da Wendel'i listesine almış durumda.

        ZENIT'İN BEKLENTİLERİ ORTA SAHA TRANSFERİYLE DÜŞEBİLİR

        Daha önce Wendel için yapılan 13 milyon Dolarlık bir teklifi reddeden Zenit'in bu transferdeki beklentileri ilerleyen günlerde değişebilir. Orta sahaya Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i transfer etmek isteyen Rus ekibi, Portekizli oyuncunun bonservisi için istenen yüksek ücret nedeniyle masadan kalkmıştı.

        Torino'nun Sırp yıldızı Ivan Ilic için resmi temaslara başlayan Zenit, bu transferde epeyi bir mesafe kat etti. 2001 doğumlu orta sahayı renklerine bağlaması durumunda Wendel için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak Rus ekibinin, Brezilyalı oyuncunun da ayrılık talebine kolaylık sağlayabileceği ifade ediliyor.

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