Yeni sezona Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Kovid-19 önlemleri nedeniyle basına kapalı şekilde hazırlanan Galatasaray'da orta saha transferi henüz gerçekleştirilmiş değil. Ligdeki ilk maçına kısa bir süre kalmasına rağmen bu bölgede eksilen oyuncuların yerini dolduramayan Galatasaray'da Fatih Terim çözümü içeriden bulmaya çalışıyor.

Geçen sezonun hemen hemen tamamında üçlü orta saha ve tek santrfor kurgusuyla oynayan Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı bu sezon 4-4-2 dizilimi ile üçlü savunma formüllerini deniyor. Mbaye Diagne'nin dönüşü ve antrenmanlardaki performansıyla çift santrforlu formasyonu deneyen Terim, Falcao ile Senegalli futbolcuyu yan yana oynatıyor.

Terim'in diğer çözümü ise Şampiyonlar Ligi'nde de zaman zaman gördüğümüz üçlü savunma kurgusu. Omar ve Saracchi gibi tempolu iki bekin kanatları kullanabileceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı Luyindama - Donk - Marcao üçlüsünü deniyor. Orta sahanın merkezinde Arda Turan'ı deneyen Terim, tecrübeli futbolcunun performansından da memnun kalmış durumda.

YÖNETİMDEN TRANSFER İSTEDİ

Her ne kadar farklı formüller üretmeye çalışsa da Fatih Terim'in orta saha takviyesinin henüz yapılmamış olmasından rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Yönetim ile bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcının transferin kampa yetişmemesinin zaten sıkıntı doğuracağı ve bir an önce mutlaka bu bölgeye takviye yapılmasını istediği belirtildi.