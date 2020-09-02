Yeni sezona Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Kovid-19 önlemleri nedeniyle basına kapalı şekilde hazırlanan Galatasaray'da orta saha transferi henüz gerçekleştirilmiş değil. Ligdeki ilk maçına kısa bir süre kalmasına rağmen bu bölgede eksilen oyuncuların yerini dolduramayan Galatasaray'da Fatih Terim çözümü içeriden bulmaya çalışıyor.
Geçen sezonun hemen hemen tamamında üçlü orta saha ve tek santrfor kurgusuyla oynayan Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı bu sezon 4-4-2 dizilimi ile üçlü savunma formüllerini deniyor. Mbaye Diagne'nin dönüşü ve antrenmanlardaki performansıyla çift santrforlu formasyonu deneyen Terim, Falcao ile Senegalli futbolcuyu yan yana oynatıyor.
Terim'in diğer çözümü ise Şampiyonlar Ligi'nde de zaman zaman gördüğümüz üçlü savunma kurgusu. Omar ve Saracchi gibi tempolu iki bekin kanatları kullanabileceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı Luyindama - Donk - Marcao üçlüsünü deniyor. Orta sahanın merkezinde Arda Turan'ı deneyen Terim, tecrübeli futbolcunun performansından da memnun kalmış durumda.
YÖNETİMDEN TRANSFER İSTEDİ
Her ne kadar farklı formüller üretmeye çalışsa da Fatih Terim'in orta saha takviyesinin henüz yapılmamış olmasından rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Yönetim ile bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcının transferin kampa yetişmemesinin zaten sıkıntı doğuracağı ve bir an önce mutlaka bu bölgeye takviye yapılmasını istediği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!