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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Galatasaray Başkanı Özbek, kutlama öncesinde "Hem Galatasaray hem de Okan buruk için iyi bir gün. Hocamın doğum gününü kutluyorum. Bu sene yapacağımzı anlaşmayı da yaptık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:55
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        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, doğum günü için bir araya geldikleri teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenilediklerini söyledi.

        Başkan Özbek, tecrübeli teknik adam için Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde düzenlenen doğum günü kutlamasında GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

        Okan Buruk'u yeni yaşı dolayısıyla tebrik eden Özbek, "Hocamın bugün doğum günü. Kendisini kutluyorum. İnşallah uzun süreler Galatasaray'a hizmet edeceksin." dedi.

        Buruk'un sözleşmesinin yenilendiğini aktaran Özbek, "Bugün hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum." diye konuştu.

        Okan Buruk ise 50. yaşına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Başkanımıza ve yönetim kuruluna, sizlerle birlikte çalışma şansını verdiği için teşekkür ederim. Son 16 aydır birlikteyiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım benim için zor geçmişti. Sizlerin desteğiyle, performansıyla çok güzel 16 ay geçirdim. Bir şampiyonluk yaşadık ama hayatta her şey başarı değil. Şu anda dünya üzerinde bizi çok fazla üzen şeyler var. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Dünyada olanları gördükçe her şeyin kazanmak, kupa, başarı olmadığını anlıyoruz. Hayatta sağlık, yaşam kalitesi ve barış önemli. Ancak bizim de hizmet ettiğimiz, bizden başarı bekleyen taraftarımız ve camiamız var. Buna da bu zamana kadar sizlerin gücüyle hizmet ettik. İsteğim aynı performansı devam ettirmeniz. Kazandıkça daha da güçleniyoruz. İnşallah kazanmaya devam ettiğimiz bir sezon olur. Hepimiz için güzel ve başarılarla dolu bir sezon olsun."

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