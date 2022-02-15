Galatasaray'da Okan Buruk gündemi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak kötü sonuçlarına bir yenisini ekleyen ve kabustan bir türlü uyanamayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor! Sarı-kırmızılı takımın bu sezon yaşadığı kötü gidişatı Domenec Torrent de durduramayınca yönetimden bazı isimler arayışlara başladı.
KALİTEDEN ŞÜPHELERİ YOK!
Sezon başında ciddi transfer harcamaları yapan Galatasaray'da idareciler futbolcu kalitesinden memnun kalsa da oyuncuların mental açıdan yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu ve Domenec Torrent'in de bunu değiştiremediğini düşünerek harekete geçti.
ELMAS, BURUK'A SICAK BAKMIYOR
Sarı-kırmızılılarda bazı isimlerin Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'u gündeme getirirken Burak Elmas'ın, Buruk ismine sıcak bakmadığı öğrenildi. Elmas'ın futbolculuğu döneminde Galatasaray'dan Inter'e transferinde sarı-kırmızılı kulübe zarar verdiğini düşündüğü Buruk'a kendi döneminde görev vermek istemediği öne sürüldü.
HENÜZ GALİBİYETİ YOK
Galatasaray, Torrent idaresinde ise çıktığı 5 maçta ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı, galibiyet elde edemedi. Takım, bu 5 maçta sadece 2 puan kazandı. Ligde attığı 30 gole karşın kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı takım, eksi 5 averajda bulunuyor. Süper Lig'in en az gol atan takımlarından biri olan Galatasaray'da santrforlar şu ana kadar 11 gol atabildi. Ligde savunmada da pek etkili olamayan sarı-kırmızılı takım, 25 maçın sadece 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.
GÖZTEPE MAÇI SON ŞANSI OLABİLİR
Kulislerde konuşulanlara göre Göztepe maçı, Domenec Torrent'in son şansı olabilir! 25 haftada elde ettiği 29 puanla 13. sırada bulunan Galatasaray, Göztepe deplasmanında da puan kaybı yaşaması durumunda küme düşme potasına gerileyebilir! Böyle bir durumda düşme korkusu yaşamak istemeyen yönetimin takımı Süper Lig tecrübesi bulunan bir isme emanet edebileceği de öne sürülüyor.
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