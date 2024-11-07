Galatasaray'da Nelsson'a İspanyol kancası!
Sezon sonunda stoper bölgesinde eksiklik çekecek La Liga ekibi Real Betis'in, Galatasaray'da ilk 11'deki yerini kaybeden Victor Nelsson'u transfer listesine aldığı iddia edildi.
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Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için mekik dokuyor.
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Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.
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Bu kapsamda İspanyol basını, Danimarkalı stoper Victor Nelsson için dikkat çeken bir habere imza attı.
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BETIS'TEN NELSSON ATAĞI!
Estadio Deportivo'nun haberine göre; Real Betis'in sportif direktörü Manu Fajardo'nun önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başladığı ve G.Saray'dan Nelsson'u transfer listesine aldığı iddia edildi.
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İspanyol ekibinin sözleşmesi bitecek Marc Bartra ve kiralık gelen Natan’ın 9 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu üzerine karar vermesi gerektiği aktarıldı.
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Danimarkalı stoperin ligde sadece 2 kez ilk 11'de başladığı ve bu yüzden G.Saray'ın sözleşme uzatma teklifini reddettiği kaydedildi.
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Real Betis'in devre arasında olmazsa sezon sonunda yine G.Saray'ın kapısını çalacağı, bu transferde en büyük rakibinin ise Sevilla olduğu haberin detaylarında yer aldı.