Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş'le karşılaşan Galatasaray'da talihsiz bir sakatlık yaşandı! Mısır Milli Takımı'yla Olimpiyat Oyunları'na gitmeyen Mustafa Muhammed maçın ilk dakikalarında sakatlandı!

Ceza sahasında topla buluşan ve sol taraftan kaleyi düşünen Mısırlı golcü sonrasında yerden kalkamadı. Bir süre saha içerisinde tedavi edilen Mustafa Muhammed'in oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca yerine Ali Yavuz Kol dahil oldu.